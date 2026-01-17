217 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالصور- محافظ البحيرة تتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم السبت على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 217 ألفًا و913 طالبًا الامتحانات هذا العام داخل 694 لجنة امتحانية.

وشملت جولة "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، تفقد لجان مدرسة العلم النافع بنات، التي يؤدي بها 708 طلاب الامتحانات داخل 36 لجنة، ومدرسة السلام بنين بحي الهرم، التي يؤدي بها 358 طالبًا الامتحانات داخل 18 لجنة.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على انتظام اللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوافر جميع التسهيلات اللازمة، إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشؤون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة بين الطلاب.

وشدد المحافظ، خلال جولته التفقدية باللجان، على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير أعمال الامتحانات، ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابات، والكنترول المركزي، مع التشديد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، وبث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

وحرص المحافظ على متابعة موقف الأحياء والمراكز والمدن فيما يخص تمهيد محيط اللجان، ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، مشددًا على الوحدات المحلية بضرورة منع أي مصادر للضوضاء أو تجمعات للقمامة، وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وسعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

