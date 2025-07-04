حبس متهمين وإخلاء سبيل ثالث في واقعة ركل فتاة بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:



قرر المستشار نير سكيكر، رئيس نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل ثالث بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة اعتدائهم على فتاة بكورنيش الإسكندرية فى منطقة الشاطبى، ونشر مقطع فيديو يوثق الواقعة بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك".



وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة وركل المجني عليها ونشر المتهم الثاني المقطع المصور علي وسائل التواصل الإجتماعي من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك.



واعترف المتهمون فى التحقيقات أن الواقعة قديمة وتعود إلى عيد الاضحى المبارك، وأثناء سيرهم للتنزه بطريق الكورنيش ليلا حدث تلاسن بين أحد المتهمين والمجنى عليها فقرروا الاعتداء عليها على النحو المبين بمقطع الفيديو المنشور.



وأضافوا أن أحدهم ركلها فيما صور زميله الواقعة بينما كان الثالث يشد من أزرهم، فيما وجهت لهم النيابة عدة تهم وهي الضرب والتنمر وتحرش بأنثى فى الطريق العام وإساءة استخدام وسائل الاتصال.



كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تدأوله بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بالطريق.



وأمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه وهم 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدى عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.