الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية التموين بالأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط كمية قدرها 30 جوال زنة 50 كجم أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق بأحد المخازن الغير مرخصة بناحية الدير.

وجرى ضبط كمية 20 جوال زنة 50 كجم أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق بأحد السيارات بناحية الكيمان، بإجمالي كمية قدرها 2.5 طن بقصد تجميعها وبيعها في السوق السوداء.

وتم ضبط عدد 7 جوال أسمدة زراعية مدعمة محظور بناحية الكرنك بندر الأقصر، أثناء تداولها خارج الحيازات الزراعية مدعومة من قبل الدولة، وذلك داخل إحدى التروسيكلات قبل بيعها بالسوق السوداء.

وجرى ضبط عدد 30 زجاجة خل منتهية الصلاحية بأحد المطاعم بالإضافة إلى عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم ضبط 10 مخالفات للمخابز البلدية أهمها تصرف أحد المخابز فى عدد 10 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم من حصة المخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة من قبل مديرية التموين بالأقصر.

وجرى ضبط عدد 11 جوال دقيق بلدى مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية قبل بيعه في السوق السوداء داخل إحدى المخازن بناحية الحبيل بمركز البياضية.

وشهدت الحملة تحرير عدد 2 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار مشروع جمعيتى، وجرى التحفظ على المضبوطات سالفة الذكر لحين تصرف النيابة العامة بشأنها، وتحرير محاضر للمخالفين.