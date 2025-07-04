برعاية المحافظ.. سائحون يشاركون في معرض التراث بمتحف شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

يشارك متحف شرم الشيخ في معرض التراث، المقام بقرية التراث بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشهدت معروضات المتحف إقبالًا كبيرًا من السائحين، إضافة إلى وفد برلماني مصري رفيع المستوى، مما يعكس أهمية هذا الحدث الثقافي.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن مشاركة المتحف في هذا المعرض، تُعد تأكيدًا على دور المتحف في تعزيز الوعي الثقافي والفني، والمساهمة في نشر التراث المصري الأصيل، داعيًا جميع السائحين وزائري مدينة شرم الشيخ لزيارة المتحف، والاستمتاع بالأنشطة والورش التعليمية المتميزة التي يجري تنظيمها".

وأوضح مدير المتحف في تصريح، اليوم الجمعة، أن القسم التعليمي بالمتحف، يسعى دائمًا إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع داخل جدران المتحف وخارجه، ويعد سجلًا وثائقيًا للبرامج التعليمية التي جرى تقديمها للمجتمع المحلي بمحيط المتحف من خلال ورش عمل مبتكرة تقدم تجربة مميزة للأطفال من سن الخامسة وما فوق، وهذه الأنشطة الإبداعية تجمع بين التعلم والترفيه.

وأشار مدير المتحف إلى أنه يجري تنظيم أنشطة للأطفال على مدار العام، تتضمن ورش عمل أكثر تخصصًا وتفاعلاً يجري خلالها إنتاج أعمال فنية يتم الاحتفاظ به لتكون شاهد على هذه الجهود، إضافة إلى أن هذه الأنشطة تتيح الفرصة للمشاركين في التعرف على المقتنيات الأثرية بالمتحف عن قرب، وتصميم نماذج مستوحاة منها يجري عرضها في المعارض المختلفة، كونها تعد نموذجًا مثاليًا لدمج التعلم بالترفيه، وتسهم في ترسيخ حب الأطفال للثقافة المصرية وتاريخها العريق.

وأكد مدير المتحف أنه يجري تنظيم هذه الورش في إطار حرص المتحف على تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأجيال المقبلة، من خلال تعريف الأطفال بالموروث الثقافي والحضاري لمصر بطريقة ممتعة، لافتًا إلى أنه يجري تعزيز الوعي الثقافي للأطفال عن طريق التعرف على جوانب من الحضارة المصرية القديمة بأسلوب ممتع، وتطوير المهارات اليدوية من خلال أنشطة التصنيع والرسم والتزيين، و تعزيز الإبداع لديهم عن طريق توفير مساحة للأطفال للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة، وأخيرًا توفير بيئة تعليمية ترفيهية لهم تجمع بين التعلم واللعب.

جدير بالذكر، أن لجنة من الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تقوم بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة مشروعات البنية التحتية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.