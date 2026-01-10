يوفر 300 فرصة عمل.. افتتاح ملتقى التوظيف الخامس بجنوب سيناء (صور)

21 مصابًا في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء عمر الشافعي، سكرتير عام جنوب سيناء، والدكتور محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات ملتقى التوظيف الخامس، الذي أقيم على استاد طور سيناء الرياضي، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور علي حمادة، رئيس مدينة الطور، ومسؤولي عدد من الشركات الخاصة، وعدد كبير من الشباب، والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقال اللواء عمر الشافعي: "إن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وفتح آفاق حقيقية أمامهم في سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفقًا لدراستهم وإمكانياتهم، إضافة إلى تأهيلهم لهذه الوظائف".

وأشار سكرتير عام جنوب سيناء إلى حرص الدولة على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب، بما يحقق لهم الاستقرار المهني".

وأكد "الشافعي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الشباب على رأس أولويات الدولة، وحريص على تأهيلهم في كافة المجالات وفق متطلبات سوق العمل، ليصبحوا رواد أعمال مؤثرين في التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فتحي أن الملتقى جرى تنظيمه بالتعاون بين المديرية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف توفير أكثر من 300 فرصة عمل بالقطاع الخاص بالتنسيق مع نحو 30 شركة، مؤكداً أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صحبي لا تدخر جهدًا في دعم الشباب وتقديم التسهيلات اللازمة لفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم وفق متطلبات سوق العمل، ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بجانب محور التدريب والتأهيل المهني.

وشملت فعاليات الملتقى عرضًا توضيحيًا لأهدافه وفرص التوظيف المتاحة، إلى جانب تقديم عروض فنية، في أجواء عكست التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم وتمكين الشباب.

كما تضمن الملتقى معرضًا للحرف اليدوية المتنوعة، تأكيدًا على دور الدولة في دعم العمل الحر وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يتيح لهم التحول إلى رواد أعمال ناجحين.