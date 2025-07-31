أسوان - إيهاب عمران:

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة وتدريبًا عمليًا على إخلاء مبنى ديوان عام المحافظة، ضمن خطة تهدف إلى رفع درجة الاستعداد والتعامل السريع مع الحالات الطارئة، وفي مقدمتها الحرائق.

بدأت التجربة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية، ليتم على الفور تنفيذ خطة الإخلاء، حيث جرى إجلاء الموظفين والعاملين والمواطنين من داخل المبنى عبر الأبواب والمخارج الرئيسية، بالإضافة إلى ممرات الطوارئ المُخصصة لمثل هذه الحالات.

وتجمع المشاركون في التدريب في ساحة آمنة مفتوحة بحديقة "بلازا درة النيل" المقابلة لمبنى المحافظة، وسط تنظيم وانضباط ملحوظين.

من جانبه، أشاد محافظ أسوان بالتجربة وبسرعة استجابة الموظفين والمواطنين لخطة الإخلاء، مؤكدًا أن هذه التدريبات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي والتصرف السليم حال وقوع أي أزمة مفاجئة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع التدريبي لا يقتصر على مبنى الديوان العام فقط، بل يشمل أيضًا عددًا من المنشآت الحكومية وغير الحكومية، بما يعزز من فرص الأمان، ويقلل من معدلات الإصابة، ويهيئ بيئة عمل آمنة تحمي أرواح العاملين والمواطنين على حد سواء.