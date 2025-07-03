تركيب كوبري مشاة حديث بمحور العصار بتكلفة 48 مليون جنيه (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، آخر المستجدات الخاصة بأعمال تجهيز وتركيب كوبري المشاة الجديد بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، والذي يُعد من المشروعات الحيوية الجارية ضمن خطة تطوير البنية التحتية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، في بيان رسمي، إلى أن أعمال التركيب ستُنفذ خلال ساعات الليل، وبعد منتصف الليل تحديدًا، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور، لتفادي التأثير على الحركة المرورية خلال فترات الذروة. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وضمان جودة التنفيذ بما يراعي مصالح المواطنين.

ويُعرف المشروع باسم "كوبري المشاة المجمع الإسلامي"، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 48 مليون جنيه. ويتميّز بتصميم هندسي فريد، إذ يمتد بطول 43 مترًا وعرض 6 أمتار، ويزن أكثر من 85 طنًا، دون وجود ركائز وسطية، ما يجعله حلًّا عصريًا وآمنًا لعبور المشاة.

ويهدف الكوبري إلى الحد من العبور العشوائي، وتحقيق أعلى معدلات الأمان، من خلال تركيب حواجز خرسانية في الجزيرة الوسطى. كما سيُزوّد بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، إلى جانب تركيب مصعد كهربائي بكل جهة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، فضلاً عن تخصيص 4 أكشاك تجارية ضمن مكونات المشروع.

ويأتي تنفيذ الكوبري في إطار توجهات محافظة القليوبية لتحسين جودة الحياة الحضرية، وتطوير محاور الحركة داخل المدن، مع مراعاة الأبعاد الأمنية والمعمارية الحديثة.