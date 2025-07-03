العثور على جثة شخص مجهول قرب مطعم شهير في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

عثر عدد من أهالي منطقة سوق الجمعة التابعة لمنشية الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، على جثة شخص مجهول الهوية ملقى بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية إخطارًا يفيد بالعثور على الجثمان، حيث قام الأهالي بنقله إلى المستشفى، في الوقت الذي تكثف فيه الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتوفي، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.