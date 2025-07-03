المنوفية – أحمد الباهي:

في لفتة إنسانية، قدّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، واجب العزاء لأسرة سائق "توك توك" راح ضحية حادث أليم خلال موجة الطقس السيئ، حيث زار منزل الأسرة بقرية كمشيش التابعة لمركز تلا، يرافقه وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا دعمه الكامل لهم في هذه المحنة الصعبة.

وخلال الزيارة، سلّم المحافظ مساعدات مالية وعينية لأسرة الفقيد، وقرر تعيين زوجته بالوحدة المحلية بكمشيش لتوفير مصدر دخل ثابت، يُعين الأسرة على مواجهة أعباء الحياة، كما كلّف رئيس المدينة بمتابعة إجراءات استخراج مركبة التوك توك الخاصة بالمتوفى، وتحمُّل المحافظة لكافة نفقات صيانتها.

من جانبها، عبّرت أسرة الفقيد عن تقديرها الكبير لهذه اللفتة الإنسانية من المحافظ، وحرصه على الوقوف بجانبهم في وقت الشدة، مؤكدين أن زيارته خففت عنهم وطأة الحزن.

يُذكر أن محافظة المنوفية كانت قد شهدت مؤخرًا حادثًا مأساويًا راح ضحيته الشاب إثر سقوط شجرة عليه خلال سوء الأحوال الجوية.