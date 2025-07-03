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جدعنة أهالي النعناعية بالمنوفية.. سيطروا على حريق شقة بالجرادل ومياه الترعة

01:34 م الخميس 03 يوليه 2025
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المنوفية – أحمد الباهي:

تمكّن أهالي قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثالث، وذلك بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

ووفقًا لروايات شهود عيان، فقد أظهر الأهالي شجاعة وتكاتفًا لافتًا، حيث استخدموا "الجرادل" وسحبوا المياه من الترعة المجاورة لتعبئة خزان سيارة الإطفاء، التي باشرت بدورها ضخ المياه نحو النيران، حتى تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل.

أسفر الحريق عن احتراق كافة محتويات الشقة من الأثاث دون وقوع خسائر بشرية، فيما أشاد الأهالي بسرعة استجابتهم وتعاونهم مع رجال الإطفاء في مشهد يعكس روح الشهامة والانتماء.

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حريق شقة المنوفية مركز أشمون قرية النعناعية
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