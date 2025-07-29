تعرف على المناطق المتضررة من انكسار خط مياه بالمنصورة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

تسبَّب انكسارٌ مفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع الأتوبيس الجديد بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، في انقطاع شامل لمياه الشرب عن مناطق واسعة، مما أثر على آلاف المواطنين.

وأدى الحادث إلى توقف رافع سندوب عن العمل، ليقطع المياه عن مدينة المنصورة بالكامل، بالإضافة إلى أجزاء من قرى مركز المنصورة، والشوارع المحيطة بموقع انكسار الخط.

وتشمل المناطق المتضررة بشكل مباشر: مدينة محلة دمنة، الوحدة المحلية بكوم الدربي، جزء من الوحدة المحلية بنقيطة، والشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بموقع انكسار خط المياه، المطلة على ترعة المنصورية.

في استجابة سريعة للأزمة، وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الدفع بسيارات مياه نقية إلى المناطق والقرى المتضررة للتخفيف من معاناة الأهالي.

كما تابع محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، والدكتورة ريحاب المزين، رئيس مركز ومدينة محلة دمنة، وصول سيارات المياه إلى المناطق المتضررة لضمان توزيعها بشكل فعال وسريع.

وتعمل الفرق الفنية حاليًا على إصلاح الخط المتضرر لإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن.