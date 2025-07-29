بالصور- 1000 سودانى يصلون أسوان فى طريق عودتهم للوطن

أسوان – إيهاب عمران:

واصلت الحكومة جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين المتواجدين في مصر إلى وطنهم، من خلال تنظيم رحلة قطار خاصة تنقلهم إلى محافظة أسوان استعدادًا للعبور إلى السودان.

للمرة الثانية، أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارًا من محطة القاهرة إلى محطة السد العالي شرق بأسوان، لنقل ما يقرب من 1000 مواطن سوداني، حيث يتم استكمال رحلتهم عبر العبارات النهرية من ميناء قسطل الحدودي، وصولًا إلى الأراضي السودانية.

وأكد المهندس صلاح أبو المعاطي أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجّه بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي بأمان.

وفور وصولهم إلى أسوان، أعرب المواطنون السودانيون عن امتنانهم العميق لمصر، حكومة وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم طوال فترة إقامتهم، وخلال رحلة عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وكانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن تشغيل قطار مخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يومي الإثنين 21 يوليو و28 يوليو، حيث ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 11 صباحًا، ويصل إلى أسوان في الساعة 11 مساءً، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والسوداني.