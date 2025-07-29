إعلان

بالصور- 1000 سودانى يصلون أسوان فى طريق عودتهم للوطن

12:42 م الثلاثاء 29 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عودة السودانين
  • عرض 4 صورة
    قطار عودة السودانيين
  • عرض 4 صورة
    وصول الاخوة السودانيين محطة السد العالى بأسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

واصلت الحكومة جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين المتواجدين في مصر إلى وطنهم، من خلال تنظيم رحلة قطار خاصة تنقلهم إلى محافظة أسوان استعدادًا للعبور إلى السودان.

للمرة الثانية، أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارًا من محطة القاهرة إلى محطة السد العالي شرق بأسوان، لنقل ما يقرب من 1000 مواطن سوداني، حيث يتم استكمال رحلتهم عبر العبارات النهرية من ميناء قسطل الحدودي، وصولًا إلى الأراضي السودانية.

وأكد المهندس صلاح أبو المعاطي أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وجّه بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي بأمان.

وفور وصولهم إلى أسوان، أعرب المواطنون السودانيون عن امتنانهم العميق لمصر، حكومة وشعبًا، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم طوال فترة إقامتهم، وخلال رحلة عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وكانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت عن تشغيل قطار مخصوص رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يومي الإثنين 21 يوليو و28 يوليو، حيث ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 11 صباحًا، ويصل إلى أسوان في الساعة 11 مساءً، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والسوداني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة الأشقاء السودانيين محافظة أسوان العودة للوطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على المناطق المتضررة من انكسار خط مياه بالمنصورة -صور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نقل الفنان لطفي لبيب للعناية المركزة.. وأشرف زكي لمصراوي: الحالة حرجة