تفوّق ثلاثي لأشقاء توائم في جنوب سيناء.. ومنة تقود "رحلة التميز" (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

سادت أجواء من الفخر والفرح منزل عائلة خالد محمد شرباص في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عقب إعلان نتائج الثانوية العامة، بعدما حقق أبناؤه الثلاثة "منة، سلمى، ومحمد" نتائج متميزة في الشعبة الأدبية، وحجزوا لأنفسهم مراكز متقدمة على مستوى المحافظة.

وحصلت منة خالد محمد شرباص على المركز الرابع، بينما نالت شقيقتها سلمى المركز العاشر، فيما تصدر شقيقهما محمد قائمة الناجحين في إدارة دهب التعليمية، في إنجاز يُعد نادرًا لثلاثة توائم.

وأكدت "منة" أنها كانت العقل المدبر لخطة التفوق، مشيرةً إلى أنها وضعت جدولًا دقيقًا للمذاكرة شمل تقسيم المواد وتحديد عدد الساعات يوميًا، إلى جانب تنظيم أوقات الترفيه، مضيفة: "بدأنا العام بمذاكرة 4 ساعات يوميًا، وزادت تدريجيًا إلى 8 ساعات قبل الامتحانات، مع وقف الخروج وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي".

وشددت "سلمى" على أهمية تنظيم الوقت والدعم الأسري في الوصول إلى هذا النجاح، مؤكدة أن التنسيق الجماعي بينهم في تحديد الدروس وساعات المذاكرة كان أحد أسرار التفوق.

من جانبه، عبّر "محمد" عن سعادته بما حققه مع شقيقتيه، مؤكدًا أن "منة" لعبت دور المعلم والموجه داخل الأسرة، وساعدت في تبسيط المواد الدراسية لهم.

أما عن الطموحات المستقبلية، فقد أعربت "منة" عن رغبتها في دراسة الفنون الجميلة، قائلة: "نفسي أكون فنانة زي بابا وامتلك جاليري خاص"، فيما تأمل "سلمى" في دخول كلية الألسن والعمل كمرشدة سياحية، أما "محمد" فيسعى للالتحاق بكلية التربية الرياضية قسم الغوص لشغفه بالرياضات المائية.

وأشادت والدتهم بتفوق أبنائها، مشيرةً إلى أن نجاحهم يعود إلى التفاهم والتنظيم والالتزام، مؤكدة أن كل منهم يمتلك شخصية مميزة: "منة قيادية، محمد رياضي ومحب للماء، وسلمى هادئة ومهتمة بالسياحة".