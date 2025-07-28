مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بشبرا الخيمة

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مقتله طعنًا بسلاح أبيض على يد جاره في منطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر خلافات جيرة سابقة بين الطرفين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى ناصر العام بوصول الشاب "أحمد ص. م"، 22 عامًا، مقيم بالمنطقة ذاتها، جثة هامدة، متأثرًا بطعنة نافذة في الفخذ. وبالانتقال والفحص، تبين أن الجريمة وقعت عقب مشادة كلامية بين المجني عليه وجاره "سيد ع. ع. أ"، 23 عامًا، عاطل، تطورت إلى مشاجرة، استخدم خلالها المتهم سلاحًا أبيض (مطواة) وسدد طعنة قاتلة للمجني عليه، ثم فر هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التصريح بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية.