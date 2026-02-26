كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً افتراضياً مع الدكتور أسان كوليبالي، المدير العام للهيئة الإيفوارية لتنظيم المنتجات الصيدلانية، بحضور السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، وبمشاركة عدد من القيادات والخبراء من الجانبين، وفي إطار دعم التعاون التنظيمي والفني بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الغمراوي عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أن التعاون المؤسسي القائم على تبادل الخبرات وتكامل الأدوار يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومات الصحة العامة بالقارة الإفريقية.

واستعرض الغمراوي الدور التنظيمي المحوري لهيئة الدواء المصرية باعتبارها الجهة الوطنية المنوطة بضمان جودة وفعالية ومأمونية الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات المصنعة محليا وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية، بما يعكس قوة منظومة الحوكمة والرقابة والالتزام بالمعايير الدولية.

وأكد رئيس الهيئة أن كوت ديفوار تمثل شريكاً أساسياً في منطقة غرب إفريقيا، لافتاً إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات مسارات الاعتماد التنظيمي، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتيسير نفاذ المستحضرات الطبية عالية الجودة إلى الأسواق.

من جانبه، أعرب الدكتور أسان كوليبالي عن تقديره للتطور الذي تشهده هيئة الدواء المصرية، مؤكداً اهتمام الهيئة الإيفوارية بتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير الأطر التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر الفنية، بما يدعم مسارها نحو الاعتماد الدولي.

يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز حضورها الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز رائد في مجال تنظيم وصناعة الدواء على مستوى القارة الإفريقية، وتحويل الحوار المؤسسي إلى تعاون منظم يُترجم إلى أثر ملموس في دعم الصحة العامة لشعوب القارة