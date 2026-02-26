شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل لإنشاء شركة مشتركة لإدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق إفريقيا لنقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية.

وقع البروتوكول اللواء بحري محمد عبده كرار العضو المنتدب التنفيذي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، وأحمد محمد أبو خضرة، رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وصرح الفريق كامل الوزير، بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ومنها دول شرق إفريقيا خاصة وأن الربط مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات ومنها مجالات النقل تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن هذه الشركة التي سيتم تأسيسها ستقوم بمهام إدارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة، وما يرتبط بها من أنشطة مثل أعمال الوكالة الملاحية للسفن، وكذلك أعمال التخليص الجمركي للبضائع الصادرة أو الواردة لهذه السفن بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الداخلية بما في ذلك النقل والتخزين، والتنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية، واستقبال هذه السفن في ميناء سفاجا كمرحلة أولى على أن يسمح باستقبالها بجميع موانئ البحر الأحمر في المستقبل القريب.

