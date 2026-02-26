

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية صباح اليوم الخميس، المركز التكنولوجي بحي غرب شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإداري، واستدعى رئيس الحي خلال الجولة لمناقشة عدد من ملفات العمل الحيوية.

إحالة 26 موظفًا للتحقيق

تفقد المحافظ أقسام المركز التكنولوجي، واستمع إلى شرح من مديرة المركز بشأن آلية العمل ومراحل استقبال الطلبات والتنسيق مع الجهات المختصة، ووجه بإحالة 26 من المتغيبين بدون إذن للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية.

متابعة ملف التصالح وتراخيص المحال

استفسر المحافظ عن نسب إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، مطالبًا بطباعة بيان بالطلبات المتأخرة لفحصها والوقوف على أسباب التأخير، كما ناقش مع رئيس الحي الإجراءات المتخذة لتطبيق قانون تراخيص المحال العامة.

شكوى مواطن وقرار فوري

استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين بشأن تأخر استلام "بيان الصلاحية" لرخصة بناء، وشدد على سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم البيان اليوم، قائلًا: "المواطن ماله يستلمها دلوقتي"، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين أولوية قصوى.

جولة داخل إدارات الحي

اختتم المحافظ جولته بتفقد مبنى حي غرب، وراجع مستوى الانضباط بالإدارة الهندسية والمكاتب الإدارية ومخزن مهمات الإنارة، مكلفًا رئيس الحي بتكثيف المرور الميداني ومتابعة أعمال التجميل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.