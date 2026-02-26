إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:22 ص 26/02/2026

أسعار الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 26-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35759.9 جنيه، بتراجع 58.46 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37532.8 جنيه، بتراجع 232.96 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3986.76 جنيه، بتراجع 41.36 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد الأسمنت الأسمنت الرمادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة
حوادث وقضايا

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة
النقل: تعاون لإدارة وتشغيل سفن تجارية على خط ملاحي بين مصر وشرق إفريقيا
أخبار مصر

النقل: تعاون لإدارة وتشغيل سفن تجارية على خط ملاحي بين مصر وشرق إفريقيا
أوكرانيا: مقتل وإصابة 1360 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1360 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة
مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
دراما و تليفزيون

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر