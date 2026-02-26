أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بمشروع سوق أبنوب الحضري بمدينة أبنوب، ضمن متابعة جهود المحافظة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والاطلاع على نسب الإنجاز استعدادًا لبدء عملية نقل وتسكين الباعة الجائلين داخل السوق الجديد، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

- تفقد مكونات سوق أبنوب وآليات التسكين

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدد من نواب رئيس المركز، حيث تفقد الطابق الأرضي للسوق الذي يضم باكيات مخصصة لاستيعاب الباعة الجائلين المنتشرين في عدد من الشوارع الحيوية. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الاستيعابية للسوق وخطط تنظيم التسكين لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع وتقليل الازدحام المروري اليومي.

- أهمية السوق في تطوير منظومة البيع والشراء

وأكد محافظ أسيوط أن سوق أبنوب الحضري يمثل خطوة محورية نحو تنظيم عمليات البيع والشراء داخل المدينة، موضحًا أنه تم تصميمه وفق اشتراطات تضمن بيئة آمنة ونظيفة ومجهزة لتداول مختلف السلع من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وملابس، بما ينعكس على الصحة العامة ويسهّل حركة المواطنين.

- خطة شاملة لإعادة الانضباط للأسواق

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الأسواق والشوارع، من خلال إنشاء أسواق حضرية بديلة توفر أماكن مناسبة للباعة الجائلين، وتسهم في القضاء على العشوائية والتكدس وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

- توجيهات باستكمال التجهيزات والتشغيل الفعلي

واختتم المحافظ جولته بالتشديد على سرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي للسوق، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الحضرية وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.