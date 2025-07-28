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محافظ المنوفية يقرر خفض درجات القبول ببعض المدارس الفنية (صور)

01:22 م الإثنين 28 يوليو 2025
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المنوفية - أحمد الباهي:

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، على خفض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي الفني لبعض المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – التعليم والتدريب المزدوج)، للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بهدف استكمال الكثافات الطلابية المطلوبة، واستجابةً للإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بحضور الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ومحمد مزروع، مدير عام التعليم الفني.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه الدائم على الارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، مشددًا على أن التعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الذين أتيحت لهم فرصة الالتحاق بهذه المدارس، متمنيًا لهم دوام التوفيق ولأسرهم مزيدًا من الفخر والنجاح.

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المنوفية المدارس الفنية إبراهيم أبو ليمون
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