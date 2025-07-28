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"سقطت بشكل مفاجئ بالمياه".. العثور على جثمان "حبيبة" غريقة في نهر النيل

01:52 ص الإثنين 28 يوليو 2025

الطفلة حبيبة

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طفلة عمر 3 أعوام مصرعها غرقًا في نهر النيل بالمنوفية، عقب ساعات من اختفائها والبحث عنها، حتى عثر الأهالي على جثمانها غريقة.

كشف مصدر بقرية الجزيرة الشرقية التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن أن الطفلة "حبيبة. م. ر. أ"، 3 سنوات، اختفت من منزلها بشكل مفاجئ بعدما انشغلت باللعب قرب فرع دمياط بنهر النيل، وسقطت بشكل مفاجئ في المياه.

ونشرت الأسرة صورة الطفلة مُطالبين بالإدلاء بأي تفاصيل عنها، حتى أعلن الأهالي صباح اليوم الاثنين مصرعها غرقًا.

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المنوفية النيابة العامة العثور على طفلة في نهر النيل بالمنوفية أمن المنوفية
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