منظمة حقوقية: 2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات في إيران

وكالات

ذكرت منظمة "هنجاو" المعنية بحقوق الانسان، ومقرها في النرويج، اليوم الثلاثاء أن 2500 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إيران منذ بدء الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي.

ولفتت المجموعة إلى أن فريقها المعني بالتحقق يعمل بصفة يومية لتوثيق وقائع القتل المرتبطة بقمع الدولة للاحتجاجات الحاشدة.

وقالت مجموعة "إيران هيومن رايتس" التي تقع في أوسلو إن 734 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ نشوب الاحتجاجات في ديسمبر، لكنها حذرت من أن الحدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير، وقد يصل للآلاف.

وذكر تقرير "إيران هيومن رايتس" أنه "بسبب انقطاع خدمة الإنترنت تماما منذ مساء الخميس الماضي، والقيود الصارمة على الوصول إلى المعلومات، (أصبح) التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة صعبا للغاية".