إعلان

محمود محيي الدين: العالم يعيش مرحلة "فراغ ما بين الأنظمة"

كتب : داليا الظنيني

10:25 م 13/01/2026

الدكتور محمود محيي الدين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-داليا الظنيني:
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن المشهد العالمي مع مطلع عام 2026 لم يعد يحتمل التأويل، فالعالم يعيش حالياً في فراغ ناتج عن انهيار النظام الذي تشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية، دون ولادة بديل واضح حتى اللحظة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الشكوك التي كانت تحوم في عام 2025 حول صمود النظام العالمي قد تبددت تماماً مع بدايات العام الجاري، كما أن التسارع الكثيف للأحداث والتوترات، خاصة بين واشنطن وطهران، يؤكد أننا بصدد التعامل مع "بقايا" نظام قديم متهالك، وليس نظاماً قائماً بحد ذاته.

وذكر مبعوث الأمم المتحدة، أن الحالة الراهنة تعيد إلى الأذهان الظروف القاتمة التي سادت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ حيث يسود التخبط وتظهر "تصرفات غير مسؤولة" من القوى الكبرى نتيجة غياب الإطار الناظم للعلاقات الدولية.

وأشار إلى أن القوى العظمى باتت تستغني الآن عن القشرة الدبلوماسية المعتادة، مثل التذرع بنشر الديمقراطية، لتستبدلها بأساليب أكثر "وحشية" تعتمد على منطق القوة الصرف.

وأكد أن ما يحدث ليس وليد اللحظة أو مرتبطاً بتغير إدارة سياسية في دولة ما، بل هو نتاج تراكمات بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، فالمشهد الحالي يعكس بوضوح تراجع النفوذ الغربي التقليدي في مقابل صعود قوى وأسواق ناشئة أصبحت تمتلك أدوات تأثير أوسع وأعمق مما كانت عليه في السابق.

واختتم أن الجوهر الحقيقي للصراعات الحالية هو "توتر اقتصادي بعباءة سياسية".

ونبّه إلى ضرورة أن تعيد الدول ترتيب أولوياتها، بحيث تولي اهتماماً قصوى لتحصين اقتصاداتها الوطنية وحماية أوضاعها الداخلية، معتبراً أن الاهتمام بالداخل هو السبيل الوحيد للنجاة وسط هذه التحولات العالمية العاصفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود محيي الدين لميس الحديدي الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب
رياضة عربية وعالمية

بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب
من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

من "ودّية" للمشرحة.. الموت يغتال حلم صعود لاعب بكفر الشيخ
عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)