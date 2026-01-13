أمريكا وكندا ودولتان أوروبيتان تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن كندا وفرنسا وألمانيا دعت مواطنيها إلى مغادرة إيران.

وأشارت وزارة الخارجية الكندية، إلى أنه يجب على مواطنيها في إيران المغادرة الآن إذا كان ذلك آمنا، موضحة أن حاملي جوازات السفر الكندية لا يحتاجون إلى تأشيرة عند المعابر مع أرمينيا وأذربيجان.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران: "أعتقد أنها ليست فكرة سيئة أن نغادر".

وفي وقت سابق من اليوم، استدعت 5 دول أوروبية وهي ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا السفراء الإيرانيين لديها، في تحرك دبلوماسي واسع لإدانة "الأعمال الوحشية" وحملة القمع التي تمارسها طهران ضد المتظاهرين والمطالبة بوقف العنف فورا.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإيراني، واصفة ممارسات النظام بـ "الصادمة". فيما أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، استدعاء السفير الإيراني في لندن "هذا المساء" للتنديد بـ "القمع الوحشي" والمطالبة بضمان سلامة المواطنين البريطانيين.

وفي بروكسل، استدعى نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو، السفير الإيراني لإدانة "الاعتقالات التعسفية وقطع الإنترنت". بينما أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني البرلمان باتخاذه خطوة مماثلة رفضاً للقمع "غير المقبول".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، استبق هذه الموجة باستدعاء السفير الإيراني في باريس يوم 10 يناير الجاري، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يفلت من العقاب أولئك الذين يوجهون أسلحتهم ضد المتظاهرين السلميين".