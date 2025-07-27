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بعد حادث المنيا.. التصريح بدفن جثمان مدير أمن الوادي الجديد (صور)

09:36 م الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث مروع بالمنيا يودي بحياة مدير أمن الوادي الجديد
  • عرض 3 صورة
    حادث مروع بالمنيا يودي بحياة مدير أمن الوادي الجديد
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المنيا - جمال محمد:

صرّحت النيابة العامة في محافظة المنيا، مساء الأحد، بدفن جثمان اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد، الذي لقي مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة خلال توجهه لاستلام مهام منصبه الجديد، وجرى تسليم الجثمان لذويه، تمهيدًا لنقله إلى القاهرة ودفنه في مقابر العائلة.

وكان اللواء عبد الله قد تعرّض لحادث سير على الطريق الصحراوي الغربي، قرب مدخل محور سمالوط بمحافظة المنيا، أثناء استقلاله سيارة برفقة اثنين من أمناء الشرطة، حيث انحرفت السيارة عن الطريق وانقلبت، ما أدى إلى وفاته وإصابة مرافقَيه.

وبحسب الأجهزة الأمنية، أسفر الحادث عن وفاة مدير الأمن، وإصابة كل من أمين الشرطة عبد الرحمن فرغلي (37 عامًا)، وياسين التهامي (42 عامًا)، ويقيم كلاهما بمحافظة أسيوط. وتم نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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حادث مروع بالمنيا يودي بحياة مدير أمن الوادي الجديد (صور)

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