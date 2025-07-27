بمشاركة 4 جامعات.. انطلاق مؤتمر "اختر كليتك" بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "اختر كليتك"، الذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافي، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ومشاركة جامعات دمنهور، الإسكندرية، كفر الشيخ، ودمنهور الأهلية.

يُعد المؤتمر منصة معرفية رائدة تهدف إلى فتح آفاق متعددة أمام طلاب الثانوية، من خلال تعريفهم بالتخصصات الأكاديمية المتنوعة، والفرص الدراسية المتاحة، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات علمية ومهنية مستنيرة، تتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل المتطور.

وأكدت محافظ البحيرة، خلال كلمتها، أن المؤتمر يُمثل "هدية معرفية قيّمة" لأبناء المحافظة، كونه يوجّه الطلاب لاختيارات أكاديمية قائمة على الميول والقدرات، وليس فقط على مجموع الدرجات.

من جانبه، أوضح الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لمساعدة الطلاب في تحديد مسارهم المستقبلي بدقة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وظهور تخصصات جديدة تفرضها التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندري، إلى أن مؤتمر "اختر كليتك" انطلق لأول مرة منذ 19 عامًا بمكتبة الإسكندرية، ويُعد ثمرة للتعاون المشترك مع محافظة البحيرة، ويهدف إلى تمكين الشباب من اختيار تخصصاتهم بناءً على وعي ومعرفة.

وشهدت فعاليات المؤتمر تقديم عروض تعريفية من كليات الجامعات المشاركة، إلى جانب جلسات حوارية علمية أبرزها "وظائف ومهارات المستقبل"، بالإضافة إلى جلسة تعريفية ببرامج جامعة دمنهور الأهلية التي أُعلن رسميًا عن انطلاقها هذا العام.