كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

3 0
21:30

فيردر بريمن

20 صور من تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

11:30 م 13/01/2026
كتب ـ محمد الميموني:

خاض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الثلاثاء، تدريباته الأخيرة قبل مواجهة منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر منتخب السنغال غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "ابن بطوطة" بالمغرب.

ويذكر أن منتخب مصر لم يتلقى أي هزيمة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، حتى الآن.

منتخب مصر حسام حسن منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة منتخب مصر والسنغال

