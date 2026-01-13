بكى بسبب هتافات عنصرية ويلعب في إسرائيل.. من هو عبدالله سيك لاعب منتخب

كتب ـ محمد الميموني:

خاض منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الثلاثاء، تدريباته الأخيرة قبل مواجهة منتخب السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

ويواجه منتخب مصر منتخب السنغال غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "ابن بطوطة" بالمغرب.

ويذكر أن منتخب مصر لم يتلقى أي هزيمة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، حتى الآن.