انفجار ماسورة مياه يتسبب في هبوط أرضي وابتلاع سيارة بالمنيا- صور

المنيا – جمال محمد:

شهدت مدينة المنيا الجديدة، اليوم الأحد، انفجار ماسورة مياه شرب بالقرب من أحد الكومباوندات السكنية الشهيرة، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه في الشوارع، وحدوث هبوط أرضي ابتلع سيارة ملاكي.

تلقى جهاز مدينة المنيا الجديدة بلاغًا من الأهالي بانفجار خط مياه بالقرب من ميدان "عبير براديس"، ما تسبب في هبوط جزئي في التربة بمحيط الماسورة، وسقوط سيارة في مكان الهبوط.

وجرى الدفع بأوناش لرفع السيارة من مكانها، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة، فيما بدأ فريق من المهندسين والفنيين في أعمال الإصلاح العاجلة لاحتواء الكسر وإعادة ضخ المياه للمنطقة المتضررة.