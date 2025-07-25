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صدمة بسوهاج.. "عبدالله" طالب الأزهر يصلي إمامًا ثم يرحل فجأة -فيديو

10:56 م الجمعة 25 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    أسرة عبدالله محمد خليل
  • عرض 4 صورة
    أسرة عبدالله محمد خليل
  • عرض 4 صورة
    أسرة عبدالله محمد خليل
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي في سوهاج إلى دفتر عزاء، حزنًا على وفاة عبدالله محمد خليل، الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وذلك لأنه بعد أن صلى إمامًا بالناس فجريًا وظهريًا، فارق الحياة فجأة وهو جالس مع أسرته، في مشهد مؤثر فاجأ الجميع.

قال والد الفقيد، وهو معلم أزهري بالمعاش، إن ابنه كان حافظًا للقرآن الكريم، وصاحب صوت مميز في التلاوة، كما كان ضمن فريق منطقة سوهاج الأزهرية في الأناشيد والابتهالات الدينية، وحصل على العديد من الشهادات والتكريمات لمشاركاته في مسابقات الأزهر الشريف.

وأضاف الأب أنه كان يحب "عبدالله" كثيرًا لخلقه وأدبه، ولمساندته له في أعباء الحياة اليومية.

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وفاة طالب بالأزهر عبدالله محمد خليل الثانوية الأزهرية
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