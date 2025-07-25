وزير الشباب يوقد شعلة حفل اليوم العربي للرياضة في الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد استاد الإسكندرية مساء اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال باليوم العربي للرياضة، بتنظيم من الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية واتحاد الاتحادات النوعية، وبمشاركة جماهيرية واسعة وحضور رسمي من القيادات الرياضية والثقافية.

تخللت الاحتفالية إيقاد الشعلة الرسمية لليوم العربي للرياضة من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إيذانًا بانطلاق الفعاليات التي جاءت بالتزامن مع الذكرى التاريخية لانطلاق أول دورة ألعاب عربية بالإسكندرية عام 1953، ما منح الحدث طابعًا رمزيًا خاصًا.

وشهد الحفل تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف تقديرًا لجهودها في دعم الحركة الرياضية بالمحافظة، إلى جانب تكريم عدد من الرياضيين، وذلك في سياق دعم الكفاءات وتشجيع النماذج النشطة في القطاع الرياضي.

حضر الفعالية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء إسماعيل الفار مساعد أول الوزير، والدكتور فيصل غسان الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، والدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، والدكتور فتحي ندا رئيس نقابة المهن الرياضية، والدكتور حازم حسني سكرتير اللجنة الأولمبية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الاتحادات الرياضية والمثقفين والشخصيات العامة.

تضمنت الفعالية عروضًا رياضية وفنية قدمها طلائع وشباب مراكز الشباب، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن اليوم العربي للرياضة يمثل مناسبة مهمة تعكس دور الرياضة في تقريب الشعوب وتعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية على المستوى العربي، مشيدًا بدور مصر في دعم العمل الرياضي العربي.

وأعربت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الدكتورة صفاء الشريف عن اعتزازها باستضافة المحافظة لهذا الحدث، مشيرة إلى أن الاحتفالية تمثل رسالة سلام ومحبة من شباب مصر إلى شباب الوطن العربي، وتُعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

في سياق متصل استضافت مكتبة الإسكندرية ندوة ثقافية بحضور وزير الشباب والرياضة تناولت دور الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الهوية، بمشاركة عدد من المثقفين والرياضيين، تناولت محاور تتعلق بالهوية والانتماء والدمج المجتمعي عبر الرياضة.