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حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة "الشوم" بشاطئ النخيل بالإسكندرية -صور وفيديو

09:18 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
    مشاجرة ''الشوم'' بشاطئ النخيل بالإسكندرية
  • عرض 11 صورة
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  • عرض 11 صورة
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس 9 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة المشاجرة التي شهدها شاطئ النخيل بمنطقة مدينة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية، أمس الخميس والتي أثارت موجة من الجدل عقب تداول مقطع مصور يوثق الاعتداء.

ووفقًا لمصادر أمنية، وقعت المشاجرة بين عدد من العاملين بالشاطئ وعدد من المصطافين رواد الشاطئ استخدمت خلالها الشوم والحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وسط حالة من الذعر العام بالشاطئ.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، فيما يواجهون اتهامات تتعلق بالاعتداء البدني، وإثارة الشغب في مكان عام وتعريض حياة رواد الشاطئ للخطر.

ويُذكر أن شاطئ النخيل كان تابعًا لجمعية قاطني مدينة 6 أكتوبر، قبل أن تضمّه محافظة الإسكندرية عام 2023 وتؤجّره لمستثمر خاص، وكان يشهد الشاطئ تكرارًا لحوادث الغرق مسجلة بسبب الحواجز غير المطابقة للمواصفات.

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