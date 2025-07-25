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أهالي "المناصرة" بالشرقية يستغيثون: 3 أشهر بلا مياه شرب.. ونشتري الماء بالجراكن

07:01 م الجمعة 25 يوليو 2025
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    استغاثة
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    المناصرة بالشرقية بلا مياه شرب
  • عرض 4 صورة
    المناصرة بالشرقية بلا مياه شرب
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الشرقية- ياسمين عزت:

أطلق أهالي قرية المناصرة التابعة للوحدة المحلية بقهبونة، مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، استغاثة عاجلة للمسؤولين بعد دخولهم الشهر الثالث على التوالي بلا مياه شرب.

يقول الأهالي، إن الحياة في القرية أصبحت لا تُطاق بعد انقطاع المياه تمامًا لأكثر من 90 يومًا، الأمر الذى اضطرهم إلى اللجوء لمياه الآبار الارتوازية والتبرعات والخلجان، أو شراء المياه من سيارات تجوب القرية بالجراكن، في ظروف مرهقة نفسيًا وماديًا، خاصة لكبار السن والمرضى والأطفال.

وأكد الأهالي لـ"مصراوي" أنهم طرقوا كل الأبواب وقدموا شكاوى واستغاثات للمسؤولين "دون جدوى"، متسائلين: "هل يُعقل أن نعيش في عام 2025 دون نقطة مياه نظيفة تصل إلى منازلنا؟".

وطالب أهالي القرية بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة الشرقية وشركة مياه الشرب، لحل الأزمة، كما طالبوا بتوفير سيارة مياه أسبوعيًا بشكل ثابت على الأقل، إلى حين إصلاح العطل أو توصيل الخدمة بشكل دائم.

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