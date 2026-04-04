حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، من تداعيات الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية في بلاده، واعتبرها انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رسالة إيران للأمم المتحدة

وأوضح عراقجي في رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة أن استهداف المناطق المحيطة بهذه المنشآت "يعرض السكان المدنيين في إيران والمنطقة لخطر شديد وغير مسبوق"، مؤكداً أن ذلك يمثل خرقاً لنظام الضمانات الدولي للوكالة.

كما حذر من أن هذه الهجمات "قد تؤدي إلى تلوث إشعاعي في الخليج والهواء والنظم البيئية والموارد الطبيعية"، مشيراً إلى أن آثارها لن تقتصر على إيران فقط، بل قد تمتد لتطال دولاً أخرى في المنطقة، ما يعكس خطورة التصعيد على المستوى الإقليمي والدولي.

استهداف محيط محطة بوشهر النووية

صباح اليوم السبت، انفجرت قذيفة بالقرب من محيط محطة بوشهر النووية، على مقربة من سياج المحطة، وتسببت موجة الانفجار والشظايا الناتجة عن الهجوم في أضرار بأحد المباني الجانبية للمحطة، وأسفرت عن مقتل أحد موظفي قسم الحماية الفيزيائية في الموقع.

وكتب عراقجي عبر حسابه على "إكس": "هل تذكرون الغضب الغربي إزاء الأعمال العدائية قرب محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا؟ لقد قصفت إسرائيل والولايات المتحدة محطتنا في بوشهر أربع مرات حتى الآن".

وتابع: "سيقضي التلوث الإشعاعي على الحياة في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في طهران. كما أن الهجمات على مصانعنا البتروكيماوية تحمل أهدافاً حقيقية".