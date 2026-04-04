لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة على طريق كفر عسكر بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، فيما أُصيب آخر بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد مصرع الشاب "يوسف ر.م" (18 عامًا)، وإصابة "محمد إ.م.خ" (17 عامًا) بكدمات وسحجات، وكلاهما من قرية الكمايشة.

نقل المصاب للمستشفى

جرى نقل المصاب إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استعدادات تشييع الجثمان

تستعد أسرة الشاب لاستخراج تصريح الدفن خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

بدء التحقيقات

باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.