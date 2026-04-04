رياح مثيرة للرمال تضرب جنوب سيناء.. وتحذيرات عاجلة للسائقين

كتب : رضا السيد

10:43 م 04/04/2026

أصدرت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، تحذيرًا للمواطنين وزوار المحافظة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الدولية والساحلية، وذلك بسبب التقلبات الجوية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

ناشدت المحافظة قائدي السيارات توخي الحيطة والحذر، خاصة أن الرياح المحملة بالرمال قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة في بعض المناطق.

الالتزام بتعليمات المرور

طالبت الجهات المعنية المواطنين بالالتزام بتعليمات رجال المرور والجهات المختصة، مع تجنب التحرك على الطرق قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم.

تنسيق مروري وانتشار الدوريات

أكدت المحافظة أنه تم التنسيق مع إدارات المرور في مختلف المدن، للعمل على نشر دوريات مرورية على الطرق الدولية، إلى جانب تفعيل الرادارات لضبط الحالة المرورية وضمان سلامة المواطنين.

