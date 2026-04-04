توجهت لجنة مشتركة تضم المسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة بطنطا، ومديرية الطب البيطري، اليوم السبت، إلى منطقة كوبري بير شمس بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، لفحص ما أُثير حول ظهور تمساح في المنطقة.

تحرك ميداني ولجان متخصصة

شاركت في أعمال الفحص لجنة موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أجرت معاينات دقيقة لموقع البلاغ، مع تكرار المرور على المنطقة ضمن خطة رصد مستمرة للتأكد من صحة الواقعة.

استمرار أعمال الرصد

أكد رئيس مجلس ومدينة الباجور استمرار جهود البحث والمتابعة، مشيرًا إلى تكثيف عمل اللجان المختصة للتأكد بشكل قاطع من وجود التمساح، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج الفحص.

ترقب لحسم الجدل

تواصل الجهات المعنية أعمالها خلال الفترة الحالية في ظل حالة ترقب بين الأهالي لحين إعلان النتائج النهائية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لتمساح أسفل كوبري بير شمس، إلا أنه لم يتم التأكد بعد من أي دليل على وجوده.