شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، مراسم تكريم خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة من مبادرة "فض النزاع وبناء السلام"، التي ينظمها بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا، بالشراكة مع المركز الإسلامي المسيحي، في إطار جهود الدولة لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر.

حضور قيادات دينية ومدنية

جاء الحفل بحضور الأنبا فيلوباتير، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالمنيا وأسقف أبوقرقاص، والشيخ عصام حسونة، الأمين المساعد لبيت العائلة بالمحافظة، والمطران منير حنا، رئيس المركز الإسلامي المسيحي، إلى جانب قيادات تنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلين عن المؤسسات المختلفة.

مبادرة لبناء السلام وتعزيز المواطنة

أكد محافظ المنيا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن مبادرات فض النزاعات وبناء السلام تعد من أهم أدوات الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، من خلال نشر ثقافة الحوار وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء.

وأضاف المحافظ أن ما يقدمه بيت العائلة المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتلاحم الوطني، إذ يجمع بين المؤسسات الدينية لنشر خطاب معتدل يعزز التعايش المشترك، في ظل رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثاني.

دعم الأمن المجتمعي عبر تدريب الكوادر

وأشار المحافظ إلى أن المبادرات تسهم في دعم الأمن المجتمعي عبر تأهيل كوادر قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية ونشر ثقافة التسامح داخل القرى والمراكز، بما يعزز قوة النسيج الوطني ويحد من أية ممارسات تهدد الاستقرار.

نجاح المبادرة في تدريب القيادات والمجتمع

وأوضح منسق بيت العائلة المصرية بالمنيا أن المبادرة نفذت خمس دورات تدريبية استهدفت طلابًا وقيادات تنفيذية ورموزًا مجتمعية من مختلف مراكز المحافظة، بهدف نشر ثقافة السلام والتعايش، من خلال الفهم الصحيح للنصوص الدينية، بمشاركة علماء الأزهر ورجال الكنيسة.

ختام الحفل وتكريم الخريجين

في ختام الحفل، سلم محافظ المنيا شهادات التقدير للخريجين، مشيدًا بجهودهم ودورهم كسفراء لنشر ثقافة السلام والتسامح داخل مجتمعاتهم، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز مسيرة التنمية.

شارك في الفعالية الدكتور كريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، وأعضاء بيت العائلة المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، ووكالات الوزارات المختلفة، وفرع المجلس القومي للمرأة، وكوكبة من الإعلاميين.