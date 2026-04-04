شهد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، حفل زفاف عروسين من الأيتام، أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، في لفتة إنسانية لمشاركتهما فرحتهما وإدخال البهجة على قلبيهما.

مشاركة إنسانية من المحافظ

حرص المحافظ على حضور الحفل وتقديم التهنئة للعروسين، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة تسودها المودة والاستقرار، مؤكدًا دعمه المستمر للأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

دعم مالي للعروسين

قدم المحافظ دعمًا ماليًا للعروسين، في إطار حرصه على مساندتهما وتوفير حياة كريمة لهما، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

تأكيد على الدعم المجتمعي

أكد المحافظ أن دعم الأيتام يمثل أولوية، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم الرعاية الكاملة لهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

أجواء من السعادة والبهجة

شارك المحافظ العروسين لحظات الفرح والتقط صورًا تذكارية معهما، وسط أجواء مفعمة بالبهجة، فيما أعرب العروسان عن سعادتهما الكبيرة بهذه المشاركة الإنسانية التي أضفت السرور على قلبيهما.