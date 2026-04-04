إعلان

"فرحتهم كملت بحضوره".. محافظ المنوفية يشارك عروسين أيتام حفل زفافهما (صور)

كتب : أحمد الباهي

10:32 م 04/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حفل زفاف عروسين من الهلال الأحمر بالمنوفية
  • عرض 3 صورة
    لحظة دخول المحافظ قاعة أفراح العروسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، حفل زفاف عروسين من الأيتام، أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، في لفتة إنسانية لمشاركتهما فرحتهما وإدخال البهجة على قلبيهما.

مشاركة إنسانية من المحافظ

حرص المحافظ على حضور الحفل وتقديم التهنئة للعروسين، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة تسودها المودة والاستقرار، مؤكدًا دعمه المستمر للأيتام والأسر الأولى بالرعاية.

دعم مالي للعروسين

قدم المحافظ دعمًا ماليًا للعروسين، في إطار حرصه على مساندتهما وتوفير حياة كريمة لهما، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

تأكيد على الدعم المجتمعي

أكد المحافظ أن دعم الأيتام يمثل أولوية، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم الرعاية الكاملة لهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.

أجواء من السعادة والبهجة

شارك المحافظ العروسين لحظات الفرح والتقط صورًا تذكارية معهما، وسط أجواء مفعمة بالبهجة، فيما أعرب العروسان عن سعادتهما الكبيرة بهذه المشاركة الإنسانية التي أضفت السرور على قلبيهما.

المنوفية الهلال الأحمر حفل زفاف محافظ المنوفية الأيتام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق