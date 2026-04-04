أعرب رافي تشودري، المدير السابق لمركز استعادة الأفراد في العراق عام 2008، عن ثقته في جهود الإنقاذ الأمريكية، مع استمرار عمليات البحث عن أحد أفراد طاقم طائرة أمريكية مقاتلة أُسقطت في إيران.

وقال تشودري، في تصريحات لـ "سي إن إن"، إن قوات الاستعادة وقدرات البحث والإنقاذ القتالي مدربة بشكل عالٍ، مؤكداً أنها لن تتوقف عن العمل حتى يتم إعادة فرد الطاقم.

وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ تتم على مدار الساعة، وتستمر بشكل دائم حتى يتم العثور على الشخص وإعادته.

وأشار "تشودري"، وهو طيار متقاعد لطائرة C-17 وشغل أيضًا منصب مساعد وزير في القوات الجوية، إلى أن فرد الطاقم المفقود من المرجح أن يعمل على تعظيم قدرته على التخفي ومحاولة التواصل مع فرق الإنقاذ.

وأضاف أن أطقم الطائرات تتبع تقنيات محددة للتواصل في التوقيت المناسب، مع الحرص على عدم رصدهم من قبل الخصوم الذين يبحثون عنهم بطرق مختلفة.

كما عرض دليله الخاص للبقاء على قيد الحياة الخاص بأطقم الطائرات، وسكينًا قام بصناعته باستخدام حبل مظلة، موضحًا أن أفراد الخدمة يتلقون تدريبات على الارتجال والمعلومات اللازمة في حال فقدانهم.

وأشار إلى أن عملية القذف من الطائرة تستغرق نحو 1.5 ثانية بين المقعد الأمامي والخلفي، وهو ما قد يفسر تفرق فردي الطاقم في موقعين مختلفين بعد إسقاط الطائرة.