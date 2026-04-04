إيران: نسعى لوقف الحرب بشكل كامل ولا مفاوضات مباشرة بين طهران وأمريكا

قال علي صفري، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن عددًا من الدول تنسق مع طهران من أجل المرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف "صفري"، أن بلاده تنظر إلى جميع المقترحات الأمريكية بشكل متشائم، مؤكداً أن إيران تسعى إلى وقف الحرب بشكل شامل وليس مؤقتًا، بحسب الجزيرة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التواصل يتم عبر نقل الرسائل من خلال قنوات مختلفة.

كان هدد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بعرقلة حركة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب، النقطة الحيوية في البحر الأحمر.

وكتب "قاليباف"، في منشور على موقع "إكس": "ما نسبة الشحنات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال والقمح والأرز والأسمدة التي تمر عبر مضيق باب المندب؟"، بحسب إن بي سي نيوز.

وأضاف: "ما الدول والشركات التي تسجل أعلى حجم عبور من خلال هذا المضيق؟".