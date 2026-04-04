محافظ القليوبية يناقش مع النواب مشروعات التنمية والنقل ورصف الطرق (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

06:47 م 04/04/2026
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا دوريًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، في إطار تعزيز التواصل بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المواطن أولًا وتذليل العقبات

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب بأعضاء البرلمان، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو "المواطن أولًا"، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية والخدمية بمختلف المراكز والمدن.

دعم برلماني لجهود التنمية

أعرب النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة بالمحافظة وما تشهده من خطوات جادة في مختلف القطاعات، مؤكدين دعمهم الكامل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير منظومة النقل الجماعي

أعلن المحافظ التنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير خطوط جديدة للنقل الجماعي، لتحسين حركة التنقل داخل المحافظة وخارجها، وربط القليوبية بمحافظات القاهرة والجيزة، إلى جانب دعم الخطوط الداخلية في المناطق ذات الكثافة السكانية مثل بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وطوخ، وربط القرى والمناطق الريفية ببعضها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

متابعة أعمال الرصف والبنية التحتية

تم خلال الاجتماع استعراض خطة "رد الشيء لأصله" وأعمال رصف الطرق الجارية، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لضمان جودة التنفيذ، ومناقشة إنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة للأسواق العشوائية لتحسين الشكل الحضاري وتقديم خدمات أفضل.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

نقل النواب مطالب وشكاوى المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المشكلات ووضع حلول فورية لها، مؤكدًا استمرار التفاعل المباشر مع المواطنين.

حضور تنفيذي لمتابعة التنفيذ

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب مديري مديريات الخدمات وإدارة المواقف والسرفيس، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع.

