قررت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد تجديد حبس طالب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على أحد المعلمين داخل مدرسة تابعة لإدارة الزهور التعليمية.

ضبط الطالب بعد البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالب عقب تلقي بلاغ من المعلم يفيد تعرضه للضرب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات.

استكمال التحقيقات

وتُباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

قرار بفصل الطالب

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قد صدق على قرار فصل الطالب بالصف الثاني الثانوي لمدة عام دراسي كامل، على خلفية الواقعة ذاتها.