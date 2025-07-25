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بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة

06:57 م الجمعة 25 يوليو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:


أُصيب 8 عمال زراعيين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، أثناء سيرها على طريق الخدمات عند الكيلو 20 بنطاق وادي النطرون، في محافظة البحيرة.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: إسلام صبحي السيد علي 27 عامًا مقيم القليوبية، شعبان ثابت يوسف 29 عامًا مقيم أسيوط، إسلام محمد كارم 24 عامًا مقيم المنيا، محمد مبروك خميس 23 عامًا مقيم بني سويف، محمد عبد التواب شحاتة 35 عامًا مقيم المنيا، محمد محمد علي منجزد 20 عامًا مقيم الفيوم، محمد رجب محمد علي 23 عامًا مقيم الفيوم، ومحمد أحمد زين 22 عامًا مقيم الفيوم.


ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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