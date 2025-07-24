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للعام الثالث.. صحة الشرقية تتصدر الجمهورية في خدمات القوافل الطبية

02:40 م الخميس 24 يوليه 2025
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    صحة الشرقية تتصدر الجمهورية في خدمات القوافل الطبية
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    صحة الشرقية تتصدر الجمهورية في خدمات القوافل الطبية
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الشرقية - ياسمين عزت:


حافظت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات القوافل الطبية للعام الثالث على التوالي، وفقًا لتقييم وزارة الصحة والسكان الذي شمل 5 معايير رئيسية: جودة الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والميداني، والإداري، والمركزي.


وأكدت الوزارة أن الشرقية حققت أعلى تقييم شامل خلال 36 شهرًا متتاليًا، في إنجاز يُعد امتدادًا لدعم مبادرة «حياة كريمة» وتوجيهات القيادة السياسية وقيادات الوزارة والمحافظة.


من جانبه، أعرب الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بتفاني وتنسيق فرق القوافل الطبية والإدارات الصحية المختلفة، وموجهًا شكره للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل بالمحافظة وكافة الفرق المشاركة.


وأشار إلى استمرار تقديم الخدمات في 11 تخصصًا طبيًا داخل القوافل، بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل وصرف العلاج مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات، مع تنظيم ندوات توعوية للمواطنين.


وأوضح محمود عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أن الشرقية نظمت 79 قافلة طبية خلال عام 2025 قدمت خدماتها لـ424481
مريض، بفارق يزيد عن 142 ألف خدمة عن المحافظة التالية في الترتيب.




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