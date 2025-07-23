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إصابة عاملين في سقوط تندات حديدية بموقف نجع حمادي الجديد (صور)

10:52 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سقوط تندات حديدية بموقف نجع حمادي الجديد
  • عرض 4 صورة
    سقوط تندات حديدية بموقف نجع حمادي الجديد
  • عرض 4 صورة
    سقوط تندات حديدية بموقف نجع حمادي الجديد
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قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد موقع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد، التابع لمجمع المواقف بمدينة قنا، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مفاجئًا تمثل في سقوط عدد من التندات الحديدية المُخصصة لتظليل المركبات، ما أسفر عن إصابة اثنين من العمال خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر بموقع المشروع، فإن التندات سقطت أثناء تنفيذ إحدى مراحل التركيب بالجزء المُخصص لإقامة موقف سيارات الأجرة، في حين كان من المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية شهر يوليو الجاري.

وتدخلت فرق العمل على الفور لرفع الهياكل الحديدية المنهارة، فيما تواصل شركات المقاولات العمل على استكمال المشروع، وسط مراجعة دقيقة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب الانهيار، والتأكد من مدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية داخل الموقع.

ويُعد موقف نجع حمادي الجديد أحد أبرز مشروعات تطوير منظومة النقل بمحافظة قنا، ويقام على مساحة 8000 متر مربع، ويتضمن مبنى إداريًا مكونًا من طابقين، ومظلات حديدية للمركبات على مساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق وأرصفة بمساحة 2800 متر مربع، بالإضافة إلى أسوار وبوابات تهدف إلى تنظيم وتأمين حركة المرور.

ويُنظر إلى المشروع كخطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في قطاع النقل والمواصلات، ضمن توجه الدولة لدعم وتطوير المرافق الحيوية لخدمة المواطنين.

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إصابة عاملين في سقوط تندات حديدية موقف نجع حمادي الجديد مجمع المواقف بمدينة قنا
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