مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شخص مصرعه وأُصيب خمسة آخرون، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم بين سيارتين خاصتين على طريق "سعود-الحسينية" بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

وقد باشرت السلطات الأمنية الحادث فور تلقيها بلاغًا من مديرية أمن الشرقية. وأفادت المعلومات الأولية بأن الحادث نجم عن تصادم مباشر بين مركبتين، مما استدعى تدخلًا فوريًا من فرق الطوارئ.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بخمس سيارات لنقل المصابين والجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزي، حيث يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.