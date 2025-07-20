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"فاجعة في رحلة عمل".. حوض مياه يبتلع 3 شقيقات بالبحيرة

01:36 ص الأحد 20 يوليو 2025

الضحايا الثلاثة

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كتب- إسلام عمار:

شيع أهالي قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثامين 3 أطفال شقيقات لقوا مصرعهن غرقًا في حوض مياه بمزرعة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ووفق مصادر لـ"مصراوي" تبين، أن الأطفال الشقيقات الثلاثة "سندس، وساندي، ونورسين أحمد عبدالمقصود علي الدين"، كانوا يقيمن مع والدهن في مزرعة يستأجرها في وادي النطرون.

وأوضحت المصادر، أنه خلال لهوهن بناحية حوض مياه عمقه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار سقطن فيه ما أدى إلى مصرعهن غرقًا وجرى انتشالهن ونقلهن إلى مشرحة المستشفى.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهن، تبين أن سبب وفاتهن اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت نيابة وادي النطرون في محافظة البحيرة، بدفن جثامين الشقيقات الثلاثة بمعرفة أهليتهن لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

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حوض مياه يبتلع 3 شقيقات بالبحيرة البحيرة أمن البحيرة النيابة العامة
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