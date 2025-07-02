ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية لفرض السيطرة على الأهالي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام شخصان بإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمن قيام شخصان بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وجرى تحديد هوية الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو شقيقان "أحمد.ش" و"محمد.ش" عاطلان وشهرتهما "كوكا وشيكو" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 فرد خرطوش- كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإطلاقهما أعيرة فى الهواء دون إصابة أحد لفرض السيطرة على أهالى المنطقة، وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.