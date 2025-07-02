الغربية – مروة شاهين:

شهدت جنازة المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، اليوم الأربعاء، حالة من التوتر والانفعال أمام مسجد الحرايري بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، بعدما تحولت لحظات التشييع إلى مشهد فوضوي، نتيجة التدافع والزحام الشديد من الأهالي الذين احتشدوا لوداعه الأخير.

وبدأت المشادة حين أعلن إمام المسجد عبر مكبرات الصوت استعداد المسجد لخروج الجثمان، مطالبًا بتشكيل ممر بشري لعبور الجثمان بسلام، وبدأ الحضور في ترديد الهتافات والدعاء للراحل، إلا أن الجثمان لم يخرج كما كان متوقعًا، مما تسبب في حالة من الارتباك.

وأثناء تلك اللحظات، وقعت مشاجرة بين بعض الحاضرين نتيجة التكدس والتدافع، ما دفع أسرة الفنان إلى تأجيل خروج الجثمان لحين السيطرة على الوضع، وسط بكاء وانهيار من الفنانة رحمة محسن، التي لم تتمالك دموعها أثناء انتظارها داخل المسجد.

وكان عدد من نجوم الأغنية الشعبية قد حضروا لتوديع أحمد عامر، من بينهم رضا البحراوي، محمود الليثي، حمو بيكا، شحتة كاريكا، كما ظهرت الفنانة رحمة محسن وهي تبكي وتواسي زوج الراحل، في مشهد مهيب يعكس مدى الشعبية التي تمتع بها الراحل في أوساط الجمهور والمطربين.

ومن المقرر أن يُدفن الجثمان بمقابر الأسرة بمنطقة الصعيدي في مسقط رأسه بسمنود، فور الانتهاء من الإجراءات الأمنية وتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.