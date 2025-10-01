إعلان

حريق هائل يلتهم مصنع قطن بقرية ميت بدر حلاوة بالغربية

كتب - مختار صالح:

10:01 م 01/10/2025

اندلع حريق هائل داخل أحد مصانع نسيج القطن بقرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي واستنفار للأجهزة التنفيذية والأمنية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية ميت بدر حلاوة بنشوب حريق بأحد المصانع.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمنازل المجاورة.

حريق هائل مصنع قطن بدر حلاوة الغربية

